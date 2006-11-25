Немного о себе:

Кулаков Антон.

1987 года рождения.

Изучил HTML, CSS, активно изучаю PHP 5 и SQL.

Знаком с CGI, Perl, JavaScript.

Хорошо владею Fireworks MX, Flash MX (Без ActionScript), Photoshop (Поверхностно), HomeSite+, Dreamweaver, Блокнот, phpMyAdmin, FTP.

Есть собственный сайт http://baruk.ru (сайт - хобби, это не коммерческий проект, это так... домашняя страница можно сказать)

Знание и установка скриптов:

PHPBB + установка любых модов, Invision Power Board , exbb, sfm,

Php NUKE, SetCMS, RunCMS, Xoops, e107, mambo, spaiz-nuke, miracle и др.

(в принципе могу любой скрипт установить + любые моды к ним.)

Обладаю безлимитным доступом в интернет по выделенному каналу.

Просто хочу, куда ни будь применить свои знания, ибо в рамках моей домашней странички уже не удается раскрыть весь потенциал...

С удовольствием поработаю "за опыт" на какую нибудь веб-студию удаленно - то есть - вы мне присылаете ТЗ - я его делаю и отправлячю вам - если вас устраивает - вы ставите себе галочку - и пишите мне - мол - вас устроило то, как я выполнил ваш заказ... Только для начала - хотелось бы неочень сложные задания - но об этом если что по ICQ можем договориться....

(просто пока что у меня много знаний - но мало опыта...)

Вот когда будет много опыта и много знаний - тогда можно и за деньги работать :) а пока - бесплатно буду :)

Заинтересованы? Пишите, стучитесь 236768250.