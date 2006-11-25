Немного о себе:
Кулаков Антон.
1987 года рождения.
Изучил HTML, CSS, активно изучаю PHP 5 и SQL.
Знаком с CGI, Perl, JavaScript.
Хорошо владею Fireworks MX, Flash MX (Без ActionScript), Photoshop (Поверхностно), HomeSite+, Dreamweaver, Блокнот, phpMyAdmin, FTP.
Есть собственный сайт http://baruk.ru (сайт - хобби, это не коммерческий проект, это так... домашняя страница можно сказать)
Знание и установка скриптов:
PHPBB + установка любых модов, Invision Power Board , exbb, sfm,
Php NUKE, SetCMS, RunCMS, Xoops, e107, mambo, spaiz-nuke, miracle и др.
(в принципе могу любой скрипт установить + любые моды к ним.)
Обладаю безлимитным доступом в интернет по выделенному каналу.
Просто хочу, куда ни будь применить свои знания, ибо в рамках моей домашней странички уже не удается раскрыть весь потенциал...
С удовольствием поработаю "за опыт" на какую нибудь веб-студию удаленно - то есть - вы мне присылаете ТЗ - я его делаю и отправлячю вам - если вас устраивает - вы ставите себе галочку - и пишите мне - мол - вас устроило то, как я выполнил ваш заказ... Только для начала - хотелось бы неочень сложные задания - но об этом если что по ICQ можем договориться....
(просто пока что у меня много знаний - но мало опыта...)
Вот когда будет много опыта и много знаний - тогда можно и за деньги работать :) а пока - бесплатно буду :)
Заинтересованы? Пишите, стучитесь 236768250.
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