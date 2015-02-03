SushkovaTatyana

+7 (903) 937-52-67 —желаемый способ связиE-mail: preciosa-st@mail.ruПроживает в г. НовосибирскеСемейное положение: не замужем, детей нетГражданство: РФВодительскиеправа категории “В”ОсебеОтветственность,целеустремленность, творческий подход в решении любых вопросов и задач.

Общительность, уравновешенность, способность работать как в коллективе, так и

самостоятельно. Готовность и желание изучать новое. Опытработы Май 2012 – Октябрь 2014Студия дизайна «LOFT» (Индивидуальныйпредприниматель - Сушкова Т.В.)г.Усть-КаменогорскДиректорОрганизация работы компании с учетомтребований местных органов управленияРабота с персоналом (дизайнеры, архитекторы,бухгалтер)Работа с клиентамиДизайнер-архитекторРазработка графической части проекта Разработка полного пакета чертежей длястроителейРабота со строительными бригадами на объектах(авторский надзор)Работа с клиентом по подбору отделочныхматериалов и предметов интерьера (декора) Работа со смежными подрядными организациями (художники,мебельщики, стекольщики и пр.) Август 2009 – Октябрь 2011ТОО «Фирма «Пицца Блюз»г.Усть-КаменогорскДизайнер-архитектор(Характеристика может быть предоставлена по требованию) Декабрь 2008 ДипломРеспубликанского мастер-класса Архитектурных школ Казахстана «Биопозитивная

архитектура: Настоящее и будущее

курортной зоны Бурабай»Работа на тему: «Планировочная гармонизация архитектуры иландшафта» г. Астана Ноябрь 2009 ДипломI степени в номинации «Дизайн архитектурной среды»Проект: «Моделирование рекреационных адаптивныхкомплексов автодороги «Восточное кольцо»г. Усть-Каменогорск Июль 2008 Министерствообразования и науки Российской ФедерацииПерваямеждународная летняя архитектурно-дизайнерская школа «Большой Алтай-2008»Диплом I степени за конкурсный проект на тему«Архитектурно-дизайнерская среда международного туристического маршрута

«Золотое кольцо Большого Алтая»г. Барнаул Февраль 2007 МеждународныйКонкурс Художеств «Сымбат»Почетная грамота, медальг. Астана[table]

Высшее образование

2009

Восточно-Казахстанский Государственный Технический Университет им. Д.Серикбаева Строительно-Архитектурный факультет Специальность «Дизайн»

2001-2004 г. Усть-Каменогорск, ГУ «Школа трудового обучения» по профессии – предприниматель малого бизнеса, квалификация - менеджер.

(Сертификат может быть предоставлен по требованию) Компьютерная грамотность

3d MAX, AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop, CorelDraw Пакет Microsoft Office (Word, Excel, MS Outlook, Access, Power Point), Internet

Знание языков

Русский — родной Английский — разговорный Казахский — со словарем

Дополнительная информация

http://www.loft-interior.com/ на сайте представлены: графические работы – 3d графика (3d MAX) фото реализованных объектов в сфере общественного питания фото частных индивидуальных проектов

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