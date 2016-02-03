Sveta0999

Светлана Sveta0999

 
80 летРоссия/Барнаул
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Проектирование электрической части объектов промышленного и гражданского строительства

Многолетняя работа главным специалистом электротехнического отдела в проектных институтах, знание нормативных документов по электроснабжению, силовому электрооборудованию, электроосвещению, пожарной и охранной сигнализации, пожаротушению, видеонаблюдению, заземлению, молниезащите. Проектирование объектов различного назначения. 

Чертежи и Схемы
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$200/час
от $10000от 5 дней
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