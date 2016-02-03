Проектирование электрической части объектов промышленного и гражданского строительства

Многолетняя работа главным специалистом электротехнического отдела в проектных институтах, знание нормативных документов по электроснабжению, силовому электрооборудованию, электроосвещению, пожарной и охранной сигнализации, пожаротушению, видеонаблюдению, заземлению, молниезащите. Проектирование объектов различного назначения.