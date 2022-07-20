Сайты, лендинг
Привет, я Светлана. Готова оформить твой продукт в шикарный лендинг
• Занимаюсь разработкой дизайна лендингов и веб сайтов
• Помогу бренду ярко рассказать о своём продукте на широкую аудиторию через сочный дизайн
Гарантирую:
• Постоянную обратную связь
• Сдачу проекта точно в срок
Для сотрудничества пишите на почту: [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Интернет- магазин свадебного салона20 просмотров
- Интернет- магазин обуви12 просмотров
- Дом под ключ. Главная страница15 просмотров
- Лендинг курсу по макияжу11 просмотров