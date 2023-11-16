Качество прежде всего!
Здравствуйте, я очень рада, что вы заинтересовались моим аккаунтом!
Давайте знакомится. Меня зовут Светлана, опыт он-лайн работы у меня огромный. Хорошо владею русским, украинским, базовым английским.
Помогу перевести, отредактировать, проанализировать текст.
Выполню ваш заказ качественно и быстро.
Всегда саморазвиваюсь, учусь чему-то новому, всегда открыта для общения!
Постараюсь, чтоб вам понравилась моя работа и вы были довольны результатом.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание обзоров
Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю)
$1
10 баллов
год назад
Добре виконане завдання
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю, звертайтесь