Качество прежде всего!

Здравствуйте, я очень рада, что вы заинтересовались моим аккаунтом!

Давайте знакомится. Меня зовут Светлана, опыт он-лайн работы у меня огромный. Хорошо владею русским, украинским, базовым английским.

Помогу перевести, отредактировать, проанализировать текст.

Выполню ваш заказ качественно и быстро.

Всегда саморазвиваюсь, учусь чему-то новому, всегда открыта для общения!

Постараюсь, чтоб вам понравилась моя работа и вы были довольны результатом.

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