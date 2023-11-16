Svetlana_1211

Светлана Svetlana_1211

 
44 года
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Качество прежде всего!

Здравствуйте, я очень рада, что вы заинтересовались моим аккаунтом!

Давайте знакомится. Меня зовут Светлана, опыт он-лайн работы у меня огромный. Хорошо владею русским, украинским, базовым английским.

Помогу перевести, отредактировать, проанализировать текст.

Выполню ваш заказ качественно и быстро.

Всегда саморазвиваюсь, учусь чему-то новому, всегда открыта для общения!

Постараюсь, чтоб вам понравилась моя работа и вы были довольны результатом.

Попробуем?

#73Написание обзоров
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1229
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание обзоров
Рекомендую до співпраці
Дякую за співпрацю)
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук щодо додатку
Добре виконане завдання
Дякую за співпрацю, звертайтесь
Ответный отзыв