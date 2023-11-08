SvitlanaKravchuk

Світлана Кравчук SvitlanaKravchuk

 
41 годУкраина/Южный
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Вітаю на моїй сторінці!

Маю рівень англійської мови C1(Advanced).

Вільно володію українською та російською мовами.

Цілодобово маю інтернет,тому на зв'язку цілодобово.

Маю невеликий досвід с написання оригінального тексту та обробки\доробки готового.

Буду дуже рада вигідній співпраці !

Працюю швидко та якісно,завжди відкрита до пропозицій!

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