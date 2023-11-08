Світлана Кравчук SvitlanaKravchukSvitlanaKravchuk
41 годУкраина/Южный
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Вітаю на моїй сторінці!
Маю рівень англійської мови C1(Advanced).
Вільно володію українською та російською мовами.
Цілодобово маю інтернет,тому на зв'язку цілодобово.
Маю невеликий досвід с написання оригінального тексту та обробки\доробки готового.
Буду дуже рада вигідній співпраці !
Працюю швидко та якісно,завжди відкрита до пропозицій!
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