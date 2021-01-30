SyamaDulali

«Любое препятствие преодолевается настойчивостью» Леонардо Да Винчи

После окончания школы уехала за границу, получила высшее образование по специальности «Философия» в Mayapur Institute of Higher Education. Свободно владею английским, польским, с 2012-2019 работала актрисой театральной труппы «Viva Kultura» зарегистрированной в Польше с 1998г. и с 2017г. ещё и в США. Выступала со спектаклями на польском, хинди, английском. В общей сложности прожила в Польше 2 года, в англоговорящих странах - 5 лет. Быстро учусь, хорошо чувствую ритм и мелодию языка, очень упорна и ответственна, могу не спать, не есть, но дело за которое взялась, доведу до конца.

На данный момент получаю второе высшее образование в Школе Кино и Телевидения по специальности «Актёр»