SykezChen

Никита SykezChen

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Занимаюсь монтажами и фотографиями.

Делаю видеоролики для youtube.

Отзывы заказчиков

foxsik
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$15
6 баллов
8 лет назад
Требуется нарисовать банер.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!