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Никита
SykezChen
SykezChen
25 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
Занимаюсь монтажами и фотографиями.
Делаю видеоролики для youtube.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Евгений
foxsik
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
$15
6 баллов
8 лет назад
Требуется нарисовать банер.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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