Здравствуйте. Я начинающий фрилансер, готов работать не покладая рук ради бесценного опыта

Почему именно я? Я легко обучаем, целеустремлен, и главное ответственный. Люблю взявшись за дело доводить все до конца. Возможно я не профессионал, но я умею прислушиваться к критике и не воспринимаю её трагично, но это незначит что я ей пренебрегаю. В портфолио пока нет работ. Но приняв меня вы получите отличного партнёра. Я в свою очередь получу опыт и знания. Спасибо за ваш выбор.

Личностные качества:

Самостоятельность, проактивность, внимательность, высокая скорость мышления, быстрая обучаемость, ответственность, коммуникабельность, аналитические способности.