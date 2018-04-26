Видеомонтаж и обработка вашего видео.В Adobe premiere и After Effects

Работаю на телевидение более 3 лет. Видеомонтаж это еще и мое хобби, это мое любимое занятие. Я кайфую когда что то монтирую или создаю ролики со спецэффектами. По этому вы можете не переживать за свой заказ. Будьте уверены что он будет сделать качественно по тому что я вкладываю душу в свою работу )

Выполню профессиональный монтаж из вашего видео, фото, аудио. В Программах Adobe premiere и After Effects

Улучшение звучания видеороликов (чистка от шумов и посторонних звуков, поднятия громкости).

Видеомонтаж, налажение титров, создание спецэффектов,

Наложение фоновой музыки (тематика и стиль музыкального оформления согласуется с

заказчиком). Музыка без авторских прав для YouTube.

Работа с Хромокеем.

Ролики для YouTube каналов (без озвучки).

Только с вашими файлами.

Самостоятельный поиск и подбор файлов дополнительно оплачивается.

Ссылка на мои работы https://www.youtube.com/channel/UCgdrtK5cu3r6YRNaEFuZIWA?