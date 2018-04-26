Работаю на телевидение более 3 лет. Видеомонтаж это еще и мое хобби, это мое любимое занятие. Я кайфую когда что то монтирую или создаю ролики со спецэффектами. По этому вы можете не переживать за свой заказ. Будьте уверены что он будет сделать качественно по тому что я вкладываю душу в свою работу )
Выполню профессиональный монтаж из вашего видео, фото, аудио. В Программах Adobe premiere и After Effects
Улучшение звучания видеороликов (чистка от шумов и посторонних звуков, поднятия громкости).
Видеомонтаж, налажение титров, создание спецэффектов,
Наложение фоновой музыки (тематика и стиль музыкального оформления согласуется с
заказчиком). Музыка без авторских прав для YouTube.
Работа с Хромокеем.
Ролики для YouTube каналов (без озвучки).
Только с вашими файлами.
Самостоятельный поиск и подбор файлов дополнительно оплачивается.
Ссылка на мои работы https://www.youtube.com/channel/UCgdrtK5cu3r6YRNaEFuZIWA?