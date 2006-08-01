Образование

В 2006-м году окончил с отличием Кубанский Государственный университет факультет прикладной математики кафедра информационных технологий.

Опыт работы.

В настоящий момент являюсь ведущим программистом крупной российской ИТ компании. Занимаюсь разработкой програмного продукта, используя Delphi+MS SQL Server

Знания.

Среда разработки - Delphi. Этим инструментом владею профессионально. Занимаюсь разработкой програмных продуктов (в том числе и коммерчеких) уже 5 лет.

СУБД Interbase/Firebird и MS SQL Server владею профессионально.