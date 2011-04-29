Локализатор ПО (Radialix). Опыт локализации CMS (POedit в том числе).
Перевод технических инструкций и описаний с сохранением оформления.
В моменты, когда нет проектов по переводу, выполняю расшифровку аудио-видео записей. Скорость набора вслепую 340 знаков в минуту.
Подробное портфолио - http://www.free-lance.ru/users/T_Dev
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
14 лет назад
Спасибо, все было сделано в срок.
Ответный отзыв
Понятное и лаконичное задание. Приятно было поработать!