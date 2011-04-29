T_dev

Александр T_dev

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Локализатор ПО (Radialix). Опыт локализации CMS (POedit в том числе).

Перевод технических инструкций и описаний с сохранением оформления.

В моменты, когда нет проектов по переводу, выполняю расшифровку аудио-видео записей. Скорость набора вслепую 340 знаков в минуту.

Подробное портфолио - http://www.free-lance.ru/users/T_Dev

Отзывы заказчиков

valeriyvan
Валерий 
54 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Перевести с английского на русский статью cегодня
Спасибо, все было сделано в срок.
Понятное и лаконичное задание. Приятно было поработать!
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