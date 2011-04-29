Локализатор ПО (Radialix). Опыт локализации CMS (POedit в том числе).

Перевод технических инструкций и описаний с сохранением оформления.

В моменты, когда нет проектов по переводу, выполняю расшифровку аудио-видео записей. Скорость набора вслепую 340 знаков в минуту.

Подробное портфолио - http://www.free-lance.ru/users/T_Dev