Копирайтинг темы: Отзывы, Рецензии, Статьи на заданные темы. Администрирование проектов.

Администрирование

В течении 5 лет работала в тех.поддержке игровых проектов, а так же была администратором игрового сервера. Попутно занималась модерированием форумов.

На сегодня являюсь администратором сайта-магазина компьютерной техники.

Копирайтинг

Опыт написания текстов на различные темы - 15 лет. От сказок для детей до научных статей (опиралась на факты). Есть опыт в ведении дискуссий на различные темы, составлении рекламных текстов, написании художественных материалов, составлении рецензий и отзывов, так же небольшой опыт журналистики.

Грамотность, оценивая по десятибальной шкале, примерно на восемь баллов. Грамматика на отлично, в пунктуации бывают ошибки.