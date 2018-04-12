Некоторое время, примерно 7-8 месяцев, работала на бирже копирайтинга на Advego. В этот же период времени занималась (неофициально) корректировкой текстов, с чем успешно справлялась. Умею писать статьи на различную тематику, но предпочитаю такие темы, как игры, медицина, кулинария, образование и юмор. Я активная, инициативная, ответственная, обучаемая и главное грамотная. Мой родной язык русский, а дополнительные, которыми хорошо владею - английский и немецкий ( немного хуже чем первый, но все же статью написать могу).