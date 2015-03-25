Профессиональный рерайт/копирайт

Образование: Высшее:ВУЗ:Приднестровский Государственный Университет им. Т. Г. Шевченко, г. ТираспольФакультет:ФилологическийСпециальность:Филология. Учитель иностранного языка в раннем возрастеФормаобучения: Заочное отделениеГодыобучения: 2007г. - 2012г. Опыт работы: Ноябрь2012 – февраль 2013 – Частная художественная студияМолдова,г. Кишинев, ул. Мария Драган, 28/4 Должность : Художник Октябрь2013– Декабрь 2013 – агентство LamusArtLamusArt.com Должность: Художник-карикатурист Февраль2013 – Октябрь 2014 – Администрирование сайтовhttp://moskva-pereezd.ru/ , http://www.shater-arenda.ru/ Должность : Текстовый контент–менеджер Январь2013 – октябрь 2014 – фрилансер-копирайтер Навыки: - Владение языками:Русский– родной;Английский– средний;. - Владениекомпьютером:Продвинутыйпользователь Интернет – продвинутыйпользователь Работас офисными пакетами MS Office \ – опытный пользователь (работа сдокументами,) HTML – базовые знания,требуемые для оформления текста и изображений. Интересы/Хобби:Рисунок,живопись, писательская деятельность, научная литература, саморазвитие Дополнительнаяинформация: -Коммуникабельная-Пунктуальная-Внимательная-Ответственная-Способна к быстрому обучению