Tamara_slipenko

Образование
Среднее техническое – Донецкий колледж строительства и архитектуры, специальностьэкономика предприятия (2008-2010 гг.).
Базовое высшее – Донецкий государственный университет управления, специальностьфинансы (2010-2012гг.).
Высшее (специалист) – Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган –Барановского (2014- февраль 2015гг.)
Опыт работы
04.02.2013- 29.11.2013 – ООО «Корпорация«Строим Вместе».
Обязанности:
ü Учет реализации, выписка расходных, налоговых накладных, счетов наоплату покупателю, доверенностей. Отправка контрагентам и сбор документации.
Формирование реестра полученных и выданных налоговых накладных, подготовка к
сдаче отчетности. Контроль правильности составления полученных и выданных
первичных документов.
ü Контроль дебиторской икредиторской задолженности. Проведение платежных поручений, кассовых ордеров.
ü Посещение банка, снятие денежныхсредств для расчетов с рабочими, проведение по кассе. Ведение кассовой книги.
ü Начисление и выплата заработной платы в программе 1С и всясопутствующая документация по зп.
ü Отражение движения денежных средств на текущем счету в учетнойпрограмме, оплата поставщикам за поставленные товары, возвраты от покупателей и
корректировка налогового обязательства. Сверка с покупателями и поставщиками. Заключение договоров нареализацию.
ü Архивирование и ответственное хранение документации, бланков строгойотчетности. Инвентаризация товаров на складе.
03.02.2014 – 31.12.2014 – ООО «Аудиторскаякомпания «А.Р.Т. Финанс».
Обязанности:
ü Полное ведение бухгалтерского учетаюридического лица.
ü Оказание аутсорсинговых услуг предприятиям ифизическим лицам – предпринимателям как на упрощенной так и на общей системе
налогообложения (как услуги так и товар).
ü Экономическая экспертиза (исследование).
ü Проведение аудита отдельных статей баланса.
ü Восстановление бухгалтерского учета.
ü Регистрация ЭЦП.
Дополнительныесведения:
Знание программ на уровне пользователя: 1С:Предприятие 7.0, 1С:Предприятие 8.2 Конфигурация Бухгалтерия для Украины редакция 1.2,m.e.dok, OPZ, УкрСклад, АВ Офис, Клиент Банк, Word, Excel, Internet, Соната, Базы
данных. Умею работать с офиснойоргтехникой: принтер, сканер, факс.
Имею опыт проведения аудита отдельных статейбаланса, начальные знания Международных стандартов аудита, Международных
стандартов финансовой отчетности, Международных стандартов контроля качества
аудита.
Имею уверенные знания законодательной базыУкраины в области бухгалтерского учета - Положений (стандартов) бухгалтерского
учета Украины, Налогового, Бюджетного и Гражданского Кодекса. А также КУпАПа.
Знаниеязыков:
Украинский, русский – свободно, английский –средний, со словарем.