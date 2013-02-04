Tamara_slipenko

Образование

Среднее техническое – Донецкий колледж строительства и архитектуры, специальностьэкономика предприятия (2008-2010 гг.).

Базовое высшее – Донецкий государственный университет управления, специальностьфинансы (2010-2012гг.).

Высшее (специалист) – Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган –Барановского (2014- февраль 2015гг.)

Опыт работы

04.02.2013- 29.11.2013 – ООО «Корпорация«Строим Вместе».

Обязанности:

ü Учет реализации, выписка расходных, налоговых накладных, счетов наоплату покупателю, доверенностей. Отправка контрагентам и сбор документации.

Формирование реестра полученных и выданных налоговых накладных, подготовка к

сдаче отчетности. Контроль правильности составления полученных и выданных

первичных документов.

ü Контроль дебиторской икредиторской задолженности. Проведение платежных поручений, кассовых ордеров.

ü Посещение банка, снятие денежныхсредств для расчетов с рабочими, проведение по кассе. Ведение кассовой книги.

ü Начисление и выплата заработной платы в программе 1С и всясопутствующая документация по зп.

ü Отражение движения денежных средств на текущем счету в учетнойпрограмме, оплата поставщикам за поставленные товары, возвраты от покупателей и

корректировка налогового обязательства. Сверка с покупателями и поставщиками. Заключение договоров нареализацию.

ü Архивирование и ответственное хранение документации, бланков строгойотчетности. Инвентаризация товаров на складе.

03.02.2014 – 31.12.2014 – ООО «Аудиторскаякомпания «А.Р.Т. Финанс».

Обязанности:

ü Полное ведение бухгалтерского учетаюридического лица.

ü Оказание аутсорсинговых услуг предприятиям ифизическим лицам – предпринимателям как на упрощенной так и на общей системе

налогообложения (как услуги так и товар).

ü Экономическая экспертиза (исследование).

ü Проведение аудита отдельных статей баланса.

ü Восстановление бухгалтерского учета.

ü Регистрация ЭЦП.

Дополнительныесведения:

Знание программ на уровне пользователя: 1С:Предприятие 7.0, 1С:Предприятие 8.2 Конфигурация Бухгалтерия для Украины редакция 1.2,m.e.dok, OPZ, УкрСклад, АВ Офис, Клиент Банк, Word, Excel, Internet, Соната, Базы

данных. Умею работать с офиснойоргтехникой: принтер, сканер, факс.

Имею опыт проведения аудита отдельных статейбаланса, начальные знания Международных стандартов аудита, Международных

стандартов финансовой отчетности, Международных стандартов контроля качества

аудита.

Имею уверенные знания законодательной базыУкраины в области бухгалтерского учета - Положений (стандартов) бухгалтерского

учета Украины, Налогового, Бюджетного и Гражданского Кодекса. А также КУпАПа.

Знаниеязыков:

Украинский, русский – свободно, английский –средний, со словарем.