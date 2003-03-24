Тамирлан Кайнидин Tamirlan-KTamirlan-K
20 летКазахстан/Алматы
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Настраиваю Контекстную рекламу в поиске и рекламных площадках эффективно!
Доброго времени суток! Меня зовут Тамирлан, и я настраиваю контекстную рекламу на поиске а также рекламу в Instagram и Facebook! Ниже мои услуги:Настраиваю эффективные рекламные компании.
- Yandex Direct и РСЯ.
- Google Adwords и КМС.
- Таргетинг в Instagram и Facebook.
- Анализ конкурентов.
- Составление объявлений.
- Введение рекламных компаний.
Тех.поддержка после запуска проектов абсолютно бесплатно!
Буду рад сотрудничать с вами и повышать вам прибыль!
Портфолио
- Настройка рекламы Instagram102 просмотра
- Порядок выполнения настройки Яндекс-Директ106 просмотров
- Настройка Яндекс Директ105 просмотров