Настраиваю Контекстную рекламу в поиске и рекламных площадках эффективно!

﻿Доброго времени суток! Меня зовут Тамирлан, и я настраиваю контекстную рекламу на поиске а также рекламу в Instagram и Facebook! Ниже мои услуги:

Настраиваю эффективные рекламные компании.

- Yandex Direct и РСЯ.

- Google Adwords и КМС.

- Таргетинг в Instagram и Facebook.

- Анализ конкурентов.

- Составление объявлений.

- Введение рекламных компаний.

Тех.поддержка после запуска проектов абсолютно бесплатно!

Буду рад сотрудничать с вами и повышать вам прибыль!