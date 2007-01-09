Ищу дистанционную работу.

Образование высшее экономическое.

Имею опыт работы бухгалтером, главным бухгалтером.

Более 10 лет работаю инженером-программистом в государственной организации,

занимаюсь в основном разработкой и оформлением программной и технической документации на ПК с применением MS OFFICE.

Уверенное знание ПК, MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint).

Навыки разработки рисунков, схем, диаграмм средствами Corel Draw и MS Visio, редактирования статей и отчетов.

Языки программирования: MS Visual C++ (версия 6.0), Ассемблер, HTML, знание SQL.