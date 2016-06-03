Tania_Li

Татьяна Tania_Li

 
37 летУкраина/Львов
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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Отзывы заказчиков
CTALKEP
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Анимашка в стиле powtoon
Результат, превосходящий ожидания!! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ!
От работы с Александром у меня только положительные впечатления! Интересные задания, своевременная оплата. Могу рекомендовать как очень порядочного и ответственного заказчика.
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