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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
8 лет назад
Результат, превосходящий ожидания!! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ!
Ответный отзыв
От работы с Александром у меня только положительные впечатления! Интересные задания, своевременная оплата. Могу рекомендовать как очень порядочного и ответственного заказчика.