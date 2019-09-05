Приветствую!

Меня зовут Татьяна.

Выпускница ГБПОУ РО "ВТИТБиД" , специализация: дизайн.

Работаю с графическими программами:

CorelDraw, Adobe Photoshop,Lightroom , 3Ds MAX, ArchiCAD

Опыт работы в дизайне- более 3 лет

Выполню такие заказы как: