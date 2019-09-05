Tanya9192

Татьяна Tanya9192

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Приветствую!

Меня зовут Татьяна. 

Выпускница  ГБПОУ РО "ВТИТБиД" , специализация: дизайн.

Работаю с графическими программами:

CorelDraw, Adobe Photoshop,Lightroom , 3Ds MAX, ArchiCAD 

Опыт работы в дизайне- более 3 лет

Выполню такие заказы как:

  • дизайн наружной и внутренней рекламы;
  • полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки);
  • дизайн баннера, billboard;
  • создание логотипов, фирменного стиля;
  • дизайн упаковки;
  • дизайна интерьера (планировка, визуализация);
  • обработка фотографий (ретушь, замена фона, замена цвета, удаление объекта и т.д. );
  • редактирование текста;                                                                                                                                             Рада буду выполнить Ваши проекты, максимально воплотив Ваши требования в работе.