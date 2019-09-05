Приветствую!
Меня зовут Татьяна.
Выпускница ГБПОУ РО "ВТИТБиД" , специализация: дизайн.
Работаю с графическими программами:
CorelDraw, Adobe Photoshop,Lightroom , 3Ds MAX, ArchiCAD
Опыт работы в дизайне- более 3 лет
Выполню такие заказы как:
- дизайн наружной и внутренней рекламы;
- полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки);
- дизайн баннера, billboard;
- создание логотипов, фирменного стиля;
- дизайн упаковки;
- дизайна интерьера (планировка, визуализация);
- обработка фотографий (ретушь, замена фона, замена цвета, удаление объекта и т.д. );
- редактирование текста; Рада буду выполнить Ваши проекты, максимально воплотив Ваши требования в работе.
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