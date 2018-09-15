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Татьяна
Tanya_Murashova
Tanya_Murashova
42 года
7 лет на
фриланс
-бирже
Была
7 лет назад
Иллюстрации от руки и на планшете. Традиционные техники и векторная графика.
https://www.artstation.com/murashka
Действие аккаунта приостановлено!
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Цветочный принт
1451 просмотр
Акварель. Иллюстрация.
322 просмотра
Акварель. Иллюстрация.
660 просмотров
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