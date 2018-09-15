Tanya_Murashova

Татьяна Tanya_Murashova

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Иллюстрации от руки и на планшете. Традиционные техники и векторная графика.

https://www.artstation.com/murashka

Портфолио