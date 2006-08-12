Ищу роботу 3D-дизайнера, любую.

Робота только удаленно,по заказу через интернет.

Высшее образование.

Профессиональный опыт 3D визуализации интерьеров, экстерьеров, 3D-моделей, текстурированию.

Владение английским языком, опыт удаленной роботы. Стабильная связь с заказчиком. Если надо могу выслать примеры робот. Всегда хорошо понимаю что требует заказчик.Трудолюбивый.

Личные качества: креативность, исполнительность, трудолюбие, коммуникабельность.

Отличное знание Пакетов:

- 3Ds max 8.0,

- Adobe Photoshop 8.0,

- Corel Draw X3,

- Maya 3D 7.0,

- Adobe Illustartor,

- AutoCAD,ArсhiCad.

В визуализации использую технологии:

- Vray,

- Mental Ray,

- Brazil,

- F-render,

P.S...Я ГАРАНТИРУЮ быстроту и качество роботы.

Мой ICQ: 238470363

Пишите по адресу:

[email protected]

Жду Вашых писем!!!!!