Ищу роботу 3D-дизайнера, любую.
Робота только удаленно,по заказу через интернет.
Высшее образование.
Профессиональный опыт 3D визуализации интерьеров, экстерьеров, 3D-моделей, текстурированию.
Владение английским языком, опыт удаленной роботы. Стабильная связь с заказчиком. Если надо могу выслать примеры робот. Всегда хорошо понимаю что требует заказчик.Трудолюбивый.
Личные качества: креативность, исполнительность, трудолюбие, коммуникабельность.
Отличное знание Пакетов:
- 3Ds max 8.0,
- Adobe Photoshop 8.0,
- Corel Draw X3,
- Maya 3D 7.0,
- Adobe Illustartor,
- AutoCAD,ArсhiCad.
В визуализации использую технологии:
- Vray,
- Mental Ray,
- Brazil,
- F-render,
P.S...Я ГАРАНТИРУЮ быстроту и качество роботы.
Мой ICQ: 238470363
Пишите по адресу:
Жду Вашых писем!!!!!