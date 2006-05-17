Татьяна Короткова

Переводчик (с/на англ., фр.яз.)

Дата рождения: 28.12.1982

Адрес: Россия, 117418

г. Москва, ул. Цюрупы, 7-2,118

тел.: 8 903 977 32 69

E-mail: [email protected]

ICQ: 319-936-518

ОПЫТ РАБОТЫ:

Внештатный переводчик, Бюро Переводов «Littera» 2005

Законченные проекты (в период с октября по декабрь 2005):

• Сельхозмашиностроение/37 листов (рус-англ)

• Фармацевтика/13 листов (рус-англ)

Текущий проект:

• Глобалистика (рус-англ)

ОБРАЗОВАНИЕ:

Институт Туризма и Гостеприимства при МГУ Сервиса

г. Москва, факультет лингвистики (диплом 2006)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

• Непосредственное участие в проведении экскурсий по Москве 2004

для группы ректоров и деканов Российских Университетов в

рамках Всероссийской Конференции Ректоров и Деканов Высших

Учебных Заведений РФ.

• Проведение ряда экскурсий по историческим памятникам Москвы 2004

группам студентов США как участникам Международной

Образовательной Программы.

• Уроки русского/французского иностранцам 2004

• Опыт перевода деловых писем и финансовых документов {тендеры, 2005

оферты, заказы, счета-фактуры, платежные требования, жалобы, кредиты,

циркуляры, заявки (на получение паспорта, визы), запросы (на анкету

для получения паспорта, визы), страхование, банковские переводы, и т.д.}

• Перевод политических новостей, исторических документов.

НАВЫКИ:

• Уверенный пользователь ПК (Microsoft Word, Excel, Internet Explorer,

PowerPoint, Express Outlook, W Access, etc.).

• Наличие: принтера, сканера, постоянного доступа к Internet и огромного

желания работать.

ЯЗЫКИ:

• Англ. (proficiency)

• Франц. (upper-intermediate)

ТЕМАТИКИ ПЕРЕВОДА

• ТУРИЗМ (с/на англ., фр),

• ДЕЛОВЫЕ/ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ( рус- англ.)

• СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ ( рус- англ.)

• ИСТОРИЯ ( рус- англ.)

• ПОЛИТИКА ( рус- англ.)

ВОЗМОЖНОСТЬ:

РАБОТАТЬ 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ ПО 6 ЧАСОВ В ДЕНЬ.