Татьяна Короткова
Переводчик (с/на англ., фр.яз.)
Дата рождения: 28.12.1982
Адрес: Россия, 117418
г. Москва, ул. Цюрупы, 7-2,118
тел.: 8 903 977 32 69
E-mail: [email protected]
ICQ: 319-936-518
ОПЫТ РАБОТЫ:
Внештатный переводчик, Бюро Переводов «Littera» 2005
Законченные проекты (в период с октября по декабрь 2005):
• Сельхозмашиностроение/37 листов (рус-англ)
• Фармацевтика/13 листов (рус-англ)
Текущий проект:
• Глобалистика (рус-англ)
ОБРАЗОВАНИЕ:
Институт Туризма и Гостеприимства при МГУ Сервиса
г. Москва, факультет лингвистики (диплом 2006)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
• Непосредственное участие в проведении экскурсий по Москве 2004
для группы ректоров и деканов Российских Университетов в
рамках Всероссийской Конференции Ректоров и Деканов Высших
Учебных Заведений РФ.
• Проведение ряда экскурсий по историческим памятникам Москвы 2004
группам студентов США как участникам Международной
Образовательной Программы.
• Уроки русского/французского иностранцам 2004
• Опыт перевода деловых писем и финансовых документов {тендеры, 2005
оферты, заказы, счета-фактуры, платежные требования, жалобы, кредиты,
циркуляры, заявки (на получение паспорта, визы), запросы (на анкету
для получения паспорта, визы), страхование, банковские переводы, и т.д.}
• Перевод политических новостей, исторических документов.
НАВЫКИ:
• Уверенный пользователь ПК (Microsoft Word, Excel, Internet Explorer,
PowerPoint, Express Outlook, W Access, etc.).
• Наличие: принтера, сканера, постоянного доступа к Internet и огромного
желания работать.
ЯЗЫКИ:
• Англ. (proficiency)
• Франц. (upper-intermediate)
ТЕМАТИКИ ПЕРЕВОДА
• ТУРИЗМ (с/на англ., фр),
• ДЕЛОВЫЕ/ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ( рус- англ.)
• СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ ( рус- англ.)
• ИСТОРИЯ ( рус- англ.)
• ПОЛИТИКА ( рус- англ.)
ВОЗМОЖНОСТЬ:
РАБОТАТЬ 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ ПО 6 ЧАСОВ В ДЕНЬ.