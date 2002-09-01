Tata_81

Tatiana Golovan Tata_81

 
42 годаРоссия/Белгород
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

ОПЫТ РАБОТЫ:

09/2002 – 05/2003

ООО «Вега» мебельный салон

г. Актобе, Казахстан.

Секретарь-референт

• Общение с поставщиками и оптовиками

• Договора о поставках и продажах мебели

• Ведение складского учета

• Рекламация

07/2003-11/2004 ООО Агентство Рекламы и Дизайна «АРД»

г. Белгород, Россия

Дизайнер

• Общение с заказчиками, выезд на объект, замеры

• Согласование в Городской Архитектуре фасадных вывесок

• Разработка фасадных вывесок, световых коробов, объемных, дистанционных букв, стендов, штендеров, аппликаций

• Разработка эскизов для полиграфической продукции (буклетов, журналов, календарей, листовок, плакатов), подготовка к печати, цветокоррекция

• Разработка баннеров, подготовка к печати

11/2004-03/2005 ООО Агентство Рекламы и Дизайна «АРД»

Ведущий дизайнер

• Контроль за работой дизайнеров

• Отчеты о проделанной работе

05/2005 Типография ИП Круть С.А.

г. Белгород, Россия

дизайнер

• Разработка и подготовка к печати полиграфической продукции, цветокоррекция, цветоделение

ЗНАНИЕ:

o Corel Draw, Photoshop, Quark

o MS Word, Internet

o Broderbund 3D Home Designer Deluxe

o В данный момент изучаю 3D Max

Портфолио