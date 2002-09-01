ОПЫТ РАБОТЫ:
09/2002 – 05/2003
ООО «Вега» мебельный салон
г. Актобе, Казахстан.
Секретарь-референт
• Общение с поставщиками и оптовиками
• Договора о поставках и продажах мебели
• Ведение складского учета
• Рекламация
07/2003-11/2004 ООО Агентство Рекламы и Дизайна «АРД»
г. Белгород, Россия
Дизайнер
• Общение с заказчиками, выезд на объект, замеры
• Согласование в Городской Архитектуре фасадных вывесок
• Разработка фасадных вывесок, световых коробов, объемных, дистанционных букв, стендов, штендеров, аппликаций
• Разработка эскизов для полиграфической продукции (буклетов, журналов, календарей, листовок, плакатов), подготовка к печати, цветокоррекция
• Разработка баннеров, подготовка к печати
11/2004-03/2005 ООО Агентство Рекламы и Дизайна «АРД»
Ведущий дизайнер
• Контроль за работой дизайнеров
• Отчеты о проделанной работе
05/2005 Типография ИП Круть С.А.
г. Белгород, Россия
дизайнер
• Разработка и подготовка к печати полиграфической продукции, цветокоррекция, цветоделение
ЗНАНИЕ:
o Corel Draw, Photoshop, Quark
o MS Word, Internet
o Broderbund 3D Home Designer Deluxe
o В данный момент изучаю 3D Max
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