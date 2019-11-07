Контекстная реклама

Уже более 5 лет работаю в сфере продвижения сайтов и бизнес проектов в сети интернет с помощью контекстной рекламы, SEO и SMM.

Предоставляют такую услугу как Аудит существующего рекламного аккаунта БЕСПЛАТНО. Результаты аудита отправляю письмом, что удобно так как Вы наглядно сможете получить независимый отчет о корректности работы Вашей платной рекламы и о том насколько эффективно расходуется рекламный бюджет. Мне же аудит дает возможность корректно составить Вам коммерческое предложение и стратегию продвижения.