Tata_ppc

Татьяна Tata_ppc

 
43 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Контекстная реклама

Уже более 5 лет работаю в сфере продвижения сайтов и бизнес проектов в сети интернет с помощью контекстной рекламы, SEO и SMM. 

Предоставляют такую услугу как Аудит существующего рекламного аккаунта БЕСПЛАТНО.  Результаты аудита отправляю письмом, что удобно так как Вы наглядно сможете получить независимый отчет о корректности работы Вашей платной рекламы и о том насколько эффективно расходуется рекламный бюджет. Мне же аудит дает возможность корректно составить Вам коммерческое предложение и стратегию продвижения. 