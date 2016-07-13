Недавно купил квартиру в черновом варианте. Общая площадь 84 кв.м. Хотел бы кухню соединить с гостиной, модульные перегородки приветствуются. Рассмотрю варианты перепланировки. Кол-во комнат должны оставаться. (кухня+гостиная, спальня, детская и ванная ...