Taton

Аскар Есмагамбетов Taton

 
49 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Международный договор

    Требуется специалист по международному праву.  Заказ: составление договора на предоставление эксклюзивных прав  на территории ЕврАзэс (русский, английский)

    Юридические услуги7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • 3D визуализация

    Недавно купил квартиру в черновом варианте. Общая площадь 84 кв.м. Хотел бы кухню соединить с гостиной, модульные перегородки приветствуются. Рассмотрю варианты перепланировки.  Кол-во комнат должны оставаться. (кухня+гостиная, спальня, детская и ванная ...

    Интерьеры и Экстерьеры23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад