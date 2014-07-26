Индивидуальный дизайн для Вас

Уважаемые заказчики!

Прошу не обращаться с просьбами о создании логотипов, дизайнов и т.д для политических и религиозных организаций. Также не принимаются заказы на выполнение работ, содержание которых тем или иным образом противоречит законодательству РФ

- Я работаю по предоплате 30-50%.

- Верстка может предоставляться, но в стоимость дизайна не входит.