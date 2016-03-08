Tatyana2016

Татьяна Катина Tatyana2016Tatyana2016
Предоставляю услуги копирайтинга и рерайта, опыт работы 5 лет.
Всегда учитываю и удовлетворяю любые пожелания заказчика, соблюдаю сроки. Могу лаконично вписывать в текст ключевые слова. В результате Вы получаете качественные и читабельные тексты без воды, которые помогут завоевать доверие не только поисковых систем, но и целевой аудитории.
Моим работам присущи:
· легкость;
· простота изложения;
· четкость мысли;
· убедительность;
· эффективность для cео-продвижения;
· продающая функция.
Мои услуги:
- продающие тексты и сатьи;
- рекламные тексты и статьи;
- новости и обзоры;
- статьи для блогов и сайтов ;
- описания товаров для интернет-магазинов;
- текст и оформление презентации;
- разработка слогана;
- рерайт и оформение книг, пособий, инструкций;
- написание сценариев мероприятий (корпоративы, праздники, презентации, дни рождения и др.), поздравительные тексты;
- стихи, песни, частушки;
- научные работы и рефераты;
- спичрайтинг (написание речей).