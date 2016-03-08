Tatyana2016

Пишу на заказ.

Предоставляю услуги копирайтинга и рерайта, опыт работы 5 лет.

Всегда учитываю и удовлетворяю любые пожелания заказчика, соблюдаю сроки. Могу лаконично вписывать в текст ключевые слова. В результате Вы получаете качественные и читабельные тексты без воды, которые помогут завоевать доверие не только поисковых систем, но и целевой аудитории.

Моим работам присущи:

· легкость;

· простота изложения;

· четкость мысли;

· убедительность;

· эффективность для cео-продвижения;

· продающая функция.

Мои услуги:

- продающие тексты и сатьи;

- рекламные тексты и статьи;

- новости и обзоры;

- статьи для блогов и сайтов ;

- описания товаров для интернет-магазинов;

- текст и оформление презентации;

- разработка слогана;

- рерайт и оформение книг, пособий, инструкций;

- написание сценариев мероприятий (корпоративы, праздники, презентации, дни рождения и др.), поздравительные тексты;

- стихи, песни, частушки;

- научные работы и рефераты;

- спичрайтинг (написание речей).