Taurasi32ba

Кристина Гончарук Taurasi32baTaurasi32ba
22 годаРоссия/Ангарск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Ассистент маркетолога/менеджер
Ищу работу ассистент маркетолога/менеджер блога.
Закончила Российскую школу, сейчас прохожу обучение в Америке.
Училась в лицее с информ.уклоном, поэтому есть опыт работы с документами, презентациями, фото-видео редакторами.
Так же, владею свободно иностранными языками(английский, немецкий, испанский)
проходила курсы и обучение по менеджменту, редактированию и оформлению документов.
Составление текстов, дизайн страницы, продвижение и развитие блога(вопросы рекламы).
Сама занимаюсь спортом профессионально, баскетболистка. Ответственно подхожу к работе и любым вопросам.
Люблю рисовать и делать креативные проекты!:)
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