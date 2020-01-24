Taurasi32ba

Ассистент маркетолога/менеджер

Ищу работу ассистент маркетолога/менеджер блога.

Закончила Российскую школу, сейчас прохожу обучение в Америке.

Училась в лицее с информ.уклоном, поэтому есть опыт работы с документами, презентациями, фото-видео редакторами.

Так же, владею свободно иностранными языками(английский, немецкий, испанский)

проходила курсы и обучение по менеджменту, редактированию и оформлению документов.

Составление текстов, дизайн страницы, продвижение и развитие блога(вопросы рекламы).

Сама занимаюсь спортом профессионально, баскетболистка. Ответственно подхожу к работе и любым вопросам.

Люблю рисовать и делать креативные проекты!:)