Образование: законченное высшее

Специальность: Теоретическая и прикладная лингвистика.

Языки: свободный английский, французский, базовый японский (Japanese-Language Proficiency Test N5)

Опыт работы в гостиничном бизнесе; отдел бронирования сети отелей в г. Санкт-Петербурге.

Прием и оперативная обработка входящих звонков и корреспонденции, консультирования клиентов на русском и английском языках.

Навыки: письменные переводы с/на английский язык, перевод видео, работа в системе SmartCat, безупречное знание русского языка, владение Microsoft Office, работа с оргтехникой.

Оплата: 2,5$ за 1000 знаков с пробелами (можно обговорить индивидуально)