С 01.01.2008 по 31.12.2008 ООО «Управляющая компания Курортный Магазин»

Обязанности: ведение основных разделов сайта: www.kurortmag.ru

1) своевременное выставление и корректировка информации туристических объектов по региону Краснодарский край,

2) составление и выставление на сайт прайсов объектов,

3) обработка фотографий в редакторе PhotoShop и выставление на сайт.

С 01.01.2009 по 19.05.2009 ООО «Единая Курортная Сеть»

Обязанности: ведение основных разделов сайта: www.kurortmag.ru

1) своевременное выставление и корректировка информации туристических объектов по региону Краснодарский край,

2) составление и выставление на сайт прайсов объектов,

3) обработка фотографий в редакторе PhotoShop и выставление на сайт,

4) консультирование клиентов компании, подбор места размещения

20.05.2009 по настоящее время ООО «Панорама 21 век»

Обязанности: Создание сайтов (CMS Joomla, WordPess), создание промо-сайтов и сайтов-визиток в рекламных целях компании, продвижение (SEO) в поисковых системах Yandex, Google, Rambler, выставление информации на сайты, своевременное внесение изменений, обработка фотографий в графическом редакторе PhotoShop, компановка галерей, составление и выставление прайсов, консультирование клиентов, подбор и продажа туров по России.

Контекстная реклама на Yandex, Google. Размещение сайтов в тематических каталогах. Копирайтинг. Написание контента для оптимизации сайтов. Написание контента для продвижения сайтов.

Навыки продвижения сайтов по соц.сетям.

Созданные сайты:

www.panorama21.ru , rus-sanatory.ru, lazurnaya-sochi.ru (например) - имеются и другие

Единовременное ведение и продвижение более 40 промо-сайтов (в рекламных целях).

Другие навыки:

Знание ПК на уровне продвинутого пользователя, а также Word, Excel, браузеры, Unreal Commander, Total Commander, Photoshop CS3-CS5, DreamWeaver CS3-CS4, почтовые менеджеры: Outlook, Mozilla Thunderbird, Bat. Skype. Яndex.Метрика, Google.Analytics, другие сервисы, связанные с продвижением.

Начинала вести несколько проектов, которые были закрыты из-за влияния внешних факторов..

1) Интернет рок-журнал rock-mc (создание сайта на базе cms joomla, частичное наполнение некоторых разделов уникальным контентом, в том числе фотографиями, сделанными во время посещения различных концертов) имеются некоторые наработки, в сеть проект был запущен, но позднее закрыт. Причина – недостаток финансирования владельцами.

2) Сайт туристкой компании Avitravel (создание сайта на базе cms joomla, наполнение уникальным контентом, частичное продвижение в Яндксе) проект был закрыт в связи с остановкой деятельности компании. Наработки имеются.

Базовые знания HTML, CSS, PHP. Работала с базами MySQL

Имеется опыт продвижения сайта статьями, через сервис MiraLinks, прогон сайтов по тематическим каталогам.