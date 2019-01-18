Front-end web development

﻿У меня есть 5-летний опыт работы по созданию высококачественных адаптивных веб-сайтов и исключительного пользовательского опыта.

﻿Работа, которую я выполняю, отличается высочайшим качеством, полностью отзывчива и протестирована на широком спектре устройств. Я очень стараюсь, чтобы каждый проект был хорошо документирован и легко обслуживался, чтобы вы могли улучшить веб-сайт по мере роста вашей компании.

﻿Зачастую предварительная разработка веб-сайта игнорируется, но, как я понимаю, будучи частью вашего проекта, который сочетает в себе дизайн, внутреннюю разработку и уровень, с которым взаимодействуют ваши пользователи, очень важно правильно понять .