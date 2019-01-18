Front-end web development
У меня есть 5-летний опыт работы по созданию высококачественных адаптивных веб-сайтов и исключительного пользовательского опыта.
Работа, которую я выполняю, отличается высочайшим качеством, полностью отзывчива и протестирована на широком спектре устройств. Я очень стараюсь, чтобы каждый проект был хорошо документирован и легко обслуживался, чтобы вы могли улучшить веб-сайт по мере роста вашей компании.
Зачастую предварительная разработка веб-сайта игнорируется, но, как я понимаю, будучи частью вашего проекта, который сочетает в себе дизайн, внутреннюю разработку и уровень, с которым взаимодействуют ваши пользователи, очень важно правильно понять .
Портфолио
- Интерстрой113 просмотров
- Labyrinth toys121 просмотр
- Izovol AGRO151 просмотр
- Infinity117 просмотров
- HOFF service103 просмотра
- Emotors106 просмотров
- UTA103 просмотра