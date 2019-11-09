Terir

Владимир Terir

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн который заинтересует клиентов

Красивый дизайна для Вас

Решу поставленную вами задачу, создам для вас уникальный и, конечно же, красивый дизайн сайта, который будет приводить клиентов.

Цены и сроки:

  • Дизайн Landing page (до 7 экранов) - 120$ , каждый последующий блок +25$

    Адаптив Landing page - 60$

    Сроки: 3-7 дней

  • Дизайн Web-сайта (главная страница) - 130$ , каждая внутренняя страница + 30$

    Адаптив главной - 65$

    Адаптив внутренней страницы - 15$

    Сроки: 4-9 дней

Все правки бесплатные