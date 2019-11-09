Дизайн который заинтересует клиентов
Красивый дизайна для Вас
Решу поставленную вами задачу, создам для вас уникальный и, конечно же, красивый дизайн сайта, который будет приводить клиентов.
Цены и сроки:
- Дизайн Landing page (до 7 экранов) - 120$ , каждый последующий блок +25$
Адаптив Landing page - 60$
Сроки: 3-7 дней
- Дизайн Web-сайта (главная страница) - 130$ , каждая внутренняя страница + 30$
Адаптив главной - 65$
Адаптив внутренней страницы - 15$
Сроки: 4-9 дней
Все правки бесплатные
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