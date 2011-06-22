Termari

Мария Терехова Termari

 
36 летРоссия/Тамбов
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

ВО – «графический дизайнер»

Опыт работы - 5 лет

* ПОЛИГРАФИЯ

(от визитки до каталога продукции)

* ВЕРСТКА КНИГ И ЖУРНАЛОВ

* ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ,

ДЕЛЕНИЕ

* ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ,

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ФОТО

Портфолио
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