ВО – «графический дизайнер»
Опыт работы - 5 лет
* ПОЛИГРАФИЯ
(от визитки до каталога продукции)
* ВЕРСТКА КНИГ И ЖУРНАЛОВ
* ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ,
ДЕЛЕНИЕ
* ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ,
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ФОТО
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Листовка-памятка309 просмотров
- Рекламный модуль в информационное издание313 просмотров
- Листовка – «Цветочная нота»358 просмотров
- Флаер для ночного клуба333 просмотра
- Флаер – боулинг-клуб298 просмотров
- Флаер – Октоберфест383 просмотра
- Листовка – ювелирная коллекция415 просмотров
- Листовка – «РяДом»288 просмотров
- Листовка281 просмотр
- Листовка – кабельное телевидение375 просмотров
- Листовка – кабельное телевидение473 просмотра
- Флаер – «Дива»341 просмотр