Tetyana1508

Переводчик: английский, немецкий, русский, украинский языки.

Добрый день, уважаемый Заказчик!

Я переводчик немецкого и английского языков, люблю свою работу, опыт больше 10 лет.

В работе внимательна к деталям, всегда ищу оптимально подходящее слово, точную лексическую конструкцию. Имею опыт переводов в области медицины, строительства, современных технологий, İT, работаю с художественными текстами .

Цена за 1000 символов текста - 4 доллара.

Делаю работу так, чтобы заказчик с удовольствием перечитывал полученный в срок перевод .