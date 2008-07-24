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Отзывы заказчиков
$50
0 баллов
15 лет назад
Взялся за выполнение заказа, в оговоренный срок сообщил что готова бета-версия и исчез. В аське не появляется, на сайте тоже. Возможно зарегистрировался под другим именем. Деньги я ему не успел оплатить, поэтому потерял только время.