Tigrik

Александр Романович Tigrik

 
40 летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Alex_Revo
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
0 баллов
15 лет назад
Программа сведения Excel прайс-листов в один файл
Взялся за выполнение заказа, в оговоренный срок сообщил что готова бета-версия и исчез. В аське не появляется, на сайте тоже. Возможно зарегистрировался под другим именем. Деньги я ему не успел оплатить, поэтому потерял только время.