Визуализация, 3D визуализация, баннеры, наружная реклама, визитки, логотипы, дизайн интерьеров, визуализация экстерьера, брошюры

Приветствую Вас!

Меня зовут Тилек Саданбеков. Я архитектор - дизайнер и копирайтер.

Делаю дизайн и 3D визуализации на высоком уровне. А также, логотипы, баннеры , брошюры качественно. Работаю в сфере дизайна с 2010 года. Занимаюсь копирайтингом. Пишу тексты для сайтов с 2011 года. Каждый день совершенствую свои навыки.

Окончил Высшее образование в сфере дизайна. Мои услуги:

1. Делаю проекты домов

2. Разрабатываю дизайн интерьера

3. Делаю 3D визуализации интерьера и экстерьера

4. Разрабатываю дизайн логотипов, брошюр, баннеров и наружной рекламы

5. Пишу тексты

6. Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом с уникальностью не меньше 95%

Все работы выполняются на "отлично" и строго в срок. Работы выполняются в полном объеме.

Давайте начнем сотрудничество и уверен, что мы вместе найдем решение вашей задачи.