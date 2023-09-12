Приветствую Вас!
Меня зовут Тилек Саданбеков. Я архитектор - дизайнер и копирайтер.
Делаю дизайн и 3D визуализации на высоком уровне. А также, логотипы, баннеры , брошюры качественно. Работаю в сфере дизайна с 2010 года. Занимаюсь копирайтингом. Пишу тексты для сайтов с 2011 года. Каждый день совершенствую свои навыки.
Окончил Высшее образование в сфере дизайна. Мои услуги:
1. Делаю проекты домов
2. Разрабатываю дизайн интерьера
3. Делаю 3D визуализации интерьера и экстерьера
4. Разрабатываю дизайн логотипов, брошюр, баннеров и наружной рекламы
5. Пишу тексты
6. Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом с уникальностью не меньше 95%
Все работы выполняются на "отлично" и строго в срок. Работы выполняются в полном объеме.
Давайте начнем сотрудничество и уверен, что мы вместе найдем решение вашей задачи.
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