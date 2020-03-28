Помогу вам с множеством задач в кратчайшие сроки! :)

Я являюсь начинающим Фрилансером с большим желанием развиваться и помогать людям.

Опыт работы в

- Adobe Premier Pro

- Sony Vegas

-Movavi Video Suite

-OBS

-Запись роликов и их монтаж

-Создание страниц Фейсбук и привлечение аудитории

-Создание групп ВК и привлечение аудитории

-Создание Youtube канала и развитие

-Помощь в изучении Стриминга

Учусь всему быстро и имею огромное желание развиваться . Напишите мне и я вам постараюсь помочь быстро и не дорого.