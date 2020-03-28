Помогу вам с множеством задач в кратчайшие сроки! :)
Я являюсь начинающим Фрилансером с большим желанием развиваться и помогать людям.
Опыт работы в
- Adobe Premier Pro
- Sony Vegas
-Movavi Video Suite
-OBS
-Запись роликов и их монтаж
-Создание страниц Фейсбук и привлечение аудитории
-Создание групп ВК и привлечение аудитории
-Создание Youtube канала и развитие
-Помощь в изучении Стриминга
Учусь всему быстро и имею огромное желание развиваться . Напишите мне и я вам постараюсь помочь быстро и не дорого.
Портфолио
- Любитель в видео монтаже с не высокими амбициями.103 просмотра