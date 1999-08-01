Timofe_eva

ТИМОФЕЕВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА

г. Минск, Юго-запад, моб.:+(375-29) 35-888-34,

e-mail:[email protected]

Дата и место рождения: 26 декабря 1971г., г. Минск.

Семейное положение: не замужем.

Образование:

1993-1997 - Белорусская Академия Искусств в Минске,

Художественный факультет, Кафедра художественной графики.

1997-1999 - Европейский Гуманитарный Университет в Минске,

Факультет искусств, Кафедра дизайна, Диплом дизайнера.

1993 - Курсы английского языка при Минском Доме Офицеров.

2005 – Курсы 3D MAX в Юниверсум.

Опыт работы после учебы:

04.2003-настоящее время

Производство косметики, ЗАО «Витэкс», художник-дизайнер.

Обязанности: разработка косметических брэндов, дизайн этикеток, туб, флаконов, разработка и ведение рекламных проектов, проектирование выставочных стендов.

Разработки косметических линий можно посмотреть на www.vitex.by: «Кашемир», «Vino-SPA», «Миндаль-суперпитание», «Живой шелк», «Нежный шелк», «Herbal Beauty», «Жидкий лед», «Dentavit», «Актив», «Юниор», «Лапушка», «Баня-Сауна-Массаж», «Отбеливание», Двухфазные крем-души, Крем-пены для ванн и д.р.

01.2002-01.2003

Полиграфическое предприятие, СП «Голографическая Индустрия», ЗАО, художник-дизайнер.

Обязанности: разработка этикеток для вино-водочной продукции, кондитерских изделий, напитков, консерв, косметической продукции.

Разработка этикеток для кондитерской фабрики «Коммунарка».

08.1999-12.2001

Парфюмерная фабрика, ООО «Миран-Парфюм», художник-дизайнер.

Обязанности: дизайн упаковки, разработка кроя коробок и вкладышей, реклама, подбор названий для запахов; дизайн интерьера, перепланировка, лестницы, разработка мебели, подбор отделочных материалов, авторский контроль.

Опыт работы до учебы:

03.1993-09.1993

ПКФ Сож, художник-дизайнер.

Обязанности: дизайн офиса.

09.1991-03.1993

НПО Воспок, художник-оформитель.

Обязанности: реклама, товарный знак.

Знание ПМ:

Профессионально работаю в CorelDRAW, Adobe Photoshop,

Adobe Illustrator, HTML.

Также работаю в 3ds Max, Java script, Flash MX.

Знание языков:

Английский - разговорный, свободное чтение со словарем.

Немецкий - разговорный, свободное чтение со словарем.

Дополнительные сведения:

Большой опыт работы в области живописи и графики. Навыки фотографа.

Опыт работы в области web-дизайна:

www.axiconoptics.com, www.vm-tim.de

Опыт работы в области рекламы: логотипы, рекламные листовки, календари, визитки, полиэтиленовые пакеты.

Большой опыт работы по оформлению обложек для книг.

Огромное портфолио! Предоставлю в случае необходимости.