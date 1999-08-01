Timofe_eva

Светлана Тимофеева Timofe_evaTimofe_eva
ТИМОФЕЕВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА
г. Минск, Юго-запад, моб.:+(375-29) 35-888-34,
e-mail:[email protected]
Дата и место рождения: 26 декабря 1971г., г. Минск.
Семейное положение: не замужем.
Образование:
1993-1997 - Белорусская Академия Искусств в Минске,
Художественный факультет, Кафедра художественной графики.
1997-1999 - Европейский Гуманитарный Университет в Минске,
Факультет искусств, Кафедра дизайна, Диплом дизайнера.
1993 - Курсы английского языка при Минском Доме Офицеров.
2005 – Курсы 3D MAX в Юниверсум.
Опыт работы после учебы:
04.2003-настоящее время
Производство косметики, ЗАО «Витэкс», художник-дизайнер.
Обязанности: разработка косметических брэндов, дизайн этикеток, туб, флаконов, разработка и ведение рекламных проектов, проектирование выставочных стендов.
Разработки косметических линий можно посмотреть на www.vitex.by: «Кашемир», «Vino-SPA», «Миндаль-суперпитание», «Живой шелк», «Нежный шелк», «Herbal Beauty», «Жидкий лед», «Dentavit», «Актив», «Юниор», «Лапушка», «Баня-Сауна-Массаж», «Отбеливание», Двухфазные крем-души, Крем-пены для ванн и д.р.
01.2002-01.2003
Полиграфическое предприятие, СП «Голографическая Индустрия», ЗАО, художник-дизайнер.
Обязанности: разработка этикеток для вино-водочной продукции, кондитерских изделий, напитков, консерв, косметической продукции.
Разработка этикеток для кондитерской фабрики «Коммунарка».
08.1999-12.2001
Парфюмерная фабрика, ООО «Миран-Парфюм», художник-дизайнер.
Обязанности: дизайн упаковки, разработка кроя коробок и вкладышей, реклама, подбор названий для запахов; дизайн интерьера, перепланировка, лестницы, разработка мебели, подбор отделочных материалов, авторский контроль.
Опыт работы до учебы:
03.1993-09.1993
ПКФ Сож, художник-дизайнер.
Обязанности: дизайн офиса.
09.1991-03.1993
НПО Воспок, художник-оформитель.
Обязанности: реклама, товарный знак.
Знание ПМ:
Профессионально работаю в CorelDRAW, Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, HTML.
Также работаю в 3ds Max, Java script, Flash MX.
Знание языков:
Английский - разговорный, свободное чтение со словарем.
Немецкий - разговорный, свободное чтение со словарем.
Дополнительные сведения:
Большой опыт работы в области живописи и графики. Навыки фотографа.
Опыт работы в области web-дизайна:
www.axiconoptics.com, www.vm-tim.de
Опыт работы в области рекламы: логотипы, рекламные листовки, календари, визитки, полиэтиленовые пакеты.
Большой опыт работы по оформлению обложек для книг.
Огромное портфолио! Предоставлю в случае необходимости.