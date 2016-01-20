Юридические услуги (судебная специализация: подготовка исков и т.д.), а также консультации населению
Трудовой стаж:
ПрокуратураЛенинского района г.Днепропетровск, прокуратура г.Орджоникидзе Днепропетровской
области, Орджоникидзевский городской суд Днепропетровской области, Никопольский
горрайонный суд Днепропетровской области, с 2008 г – предприниматель по
оказанию юридических услуг.В прокуратуре: общий надзор (надзор за соблюдением предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами законодательства Украины в различных его отраслях). В суде: рассмотрение уголовных, гражданских и административных дел.
Юридические услуги
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от $5от 1 дня
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