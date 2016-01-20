Юридические услуги (судебная специализация: подготовка исков и т.д.), а также консультации населению

Трудовой стаж:

ПрокуратураЛенинского района г.Днепропетровск, прокуратура г.Орджоникидзе Днепропетровской

области, Орджоникидзевский городской суд Днепропетровской области, Никопольский

горрайонный суд Днепропетровской области, с 2008 г – предприниматель по

оказанию юридических услуг.В прокуратуре: общий надзор (надзор за соблюдением предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами законодательства Украины в различных его отраслях). В суде: рассмотрение уголовных, гражданских и административных дел.