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Тимур
TimurMakeev
TimurMakeev
26 лет
Беларусь
/
Минск
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн веб-сайтов, мобильных приложений. Быстро, качественно.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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LUCCA - Сеть кафе
229 просмотров
Лендинг для сайта promouber.com
165 просмотров
School Assistant - мобильный школьный помощник
356 просмотров
Иконка для приложения акции
309 просмотров
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