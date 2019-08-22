Привет, Мир! Меня зовут Тина.
Рада предложить свои услуги графического дизайнера.
Каждый заказ для меня – это индивидуальная задача, которую мне интересно решить красиво и функционально.
• Работаю с 50% предоплатой, либо через Безопасный платёж.
• Число исправлений по дизайну бесплатно и не ограничено.
• По рабочим вопросам общаюсь исключительно через переписку для того, чтобы можно было в любой момент перечитать указания и пожелания по работе для лучшего понимания друг друга.
Свою работу выполняю качественно, своевременно и результативно.
Адекватность и вежливость - в комплекте.
E-mail: [email protected]
✆ Whatsapp: +7 925 022 82 60
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