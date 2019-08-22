Привет, Мир! Меня зовут Тина.

Рада предложить свои услуги графического дизайнера.

Каждый заказ для меня – это индивидуальная задача, которую мне интересно решить красиво и функционально.

• Работаю с 50% предоплатой, либо через Безопасный платёж.

• Число исправлений по дизайну бесплатно и не ограничено.

• По рабочим вопросам общаюсь исключительно через переписку для того, чтобы можно было в любой момент перечитать указания и пожелания по работе для лучшего понимания друг друга.

Свою работу выполняю качественно, своевременно и результативно.

Адекватность и вежливость - в комплекте.

 E-mail: [email protected]

✆ Whatsapp: +7 925 022 82 60