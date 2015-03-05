Редактор/Выпускающий редактор/ Литературный редактор/Копирайтер/Рерайтер

Высшее филологические образование. Имею богатый жизненный и профессиональный опыт (работа в различных редакциях газет и журналов), поэтому могу писать все, что потребуется. Так как по молодости 5 лет поработала стюардессой в Аэрофлоте, являюсь находчивой и стрессоустойчивой ко многим ситуациям. Могу научиться практически всему. Очень нужен дополнительный заработок.Опыта работы в качестве профессионального копи — и рерайтера особо нет, но энтузиазм и 15-летний стаж работы в редакциях помогут быстро освоится в этом виде деятельности.