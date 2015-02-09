Tina_Levada

Грамотно и быстро выполню рерайт, копирайт, редактирование или корректировку текста.

В 2010 году с отличием окончила факультет славянской филологии и журналистики одного из авторитетнейших вузов Крыма – Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. С 2004 года работаю журналистом в региональном издании, пишу тексты различных жанров – информационные и аналитические статьи, интервью, коммерческие предложения. Кроме того, выполняю работу корректора – занимаюсь вычиткой текстов, готовящихся к печати.

С 2013 года нахожусь в декретном отпуске, и моя главная работа – воспитание дочери. Но терять приобретенные профессиональные навыки не хочу, поэтому решила попробовать себя во фрилансе.

Да, здесь я новичок, но это ничуть не мешает мне стремиться к вершинам, набираясь бесценного опыта. Высшее гуманитарное образование, опыт работы журналистом и корректором более десяти лет – что еще нужно для грамотного написания текстов? Ну разве что ответственность, внимательность к деталям, умение схватывать суть и ясно мыслить – вот качества, которые помогут мне выполнить ваше задание на отлично.