TobiArchitects

Tobi Architects | Архитектурное Бюро

Дизайн Интерьеров | Архитектурное Проектирование | Предметный Дизайн | Авторский Надзор |

Разработка планировочных решений, согласно техническому заданию, предложение основной дизайн-концепции в виде скетчей, подбора графического материала, цветовых сочетаний; ориентировочный выбор материалов.

Детальный подбор материалов, мебели, оборудования и декора. Создание фотореалистичной визуализации в программе 3DS Max, которая помогает увидеть клиенту каким будет объект после реализации.

Контроль строительного процесса в соответствии с согласованным рабочим проектом. Выезд с заказчиком для подбора материалов, оборудования и мебели. Внесение корректировок в рабочие чертежи в ходе ремонта/строительства.

Создание всех необходимых для последующей реализации чертежей и спецификаций оборудования, отделочных материалов и мебели с местами их возможного приобретения.