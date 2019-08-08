Tommylee1984

Художник
Трудоваядеятельность:
Опыт работы : 1 год
Wizart animation
Художник-раскадровщик
Специальные навыки:
Владение графическими редакторами Adobe Photoshop, PaintTool SAI
Знания академического рисунка и живописи
Создания макетов сцены, эскизы декораций, костюмов
Создания афиш
Раскадровка, аниматик, разработка дизайна персонажей, концепт-арты, иллюстрация
О себе:
Коммуникабельная, неконфликтная, трудолюбивая, целеустремленная, наличие художественного вкуса,
творческая личность
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