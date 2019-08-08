Tommylee1984

Екатерина Tommylee1984

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Художник

Трудоваядеятельность:

Опыт работы : 1 год

Wizart animation

Художник-раскадровщик

Специальные навыки: 

Владение графическими редакторами Adobe Photoshop, PaintTool SAI

Знания академического рисунка и живописи

Создания макетов сцены, эскизы декораций, костюмов

Создания афиш

Раскадровка, аниматик, разработка дизайна персонажей, концепт-арты, иллюстрация

О себе:

Коммуникабельная, неконфликтная, трудолюбивая, целеустремленная, наличие художественного вкуса,

творческая личность