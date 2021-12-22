Качественные тексты под заказ для вашего бизнеса!

Я начинающий копирайтер, в эту сферу меня привел мой интерес к написанию различных статей. По образованию я экономист-управленец, проработавший много лет в продажах в различных отраслях. Последние несколько лет моя трудовая деятельность вплотную связанна со строительством. Имею обширные знания в области современных строительных материалов и технике их использования. Специфика работы научила меня объяснять сложные вопросы простыми словами, грамотной речи и, соответственно, письму, с пониманием и уважением относится к заказчику, учитывать его пожелания и интересы.