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Я начинающий копирайтер, в эту сферу меня привел мой интерес к написанию различных статей. По образованию я экономист-управленец, проработавший много лет в продажах в различных отраслях. Последние несколько лет моя трудовая деятельность вплотную связанна со строительством. Имею обширные знания в области современных строительных материалов и технике их использования. Специфика работы научила меня объяснять сложные вопросы простыми словами, грамотной речи и, соответственно, письму, с пониманием и уважением относится к заказчику, учитывать его пожелания и интересы.
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
3 года назад
Написание статей
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Ответный отзыв
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