TosySvst

Тося TosySvst

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качественные тексты под заказ для вашего бизнеса!

Я начинающий копирайтер, в эту сферу меня привел мой интерес к написанию различных статей. По образованию я экономист-управленец, проработавший много лет в продажах в различных отраслях. Последние несколько лет моя трудовая деятельность вплотную связанна со строительством. Имею обширные знания в области современных строительных материалов и технике их использования. Специфика работы научила меня объяснять сложные вопросы простыми словами, грамотной речи и, соответственно, письму, с пониманием и уважением относится к заказчику, учитывать его пожелания и интересы. 

Отзывы заказчиков

zikks
Юрий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов
$3
10 баллов
3 года назад
Написать статью: описать курс по строительсту
Написание статей
Отличный автор все в срок. Хорошая статья. Рекомендую!
Очень рекомендую! Все ТЗ чёткие и с оплатой никаких проблем. Работать легко и приятно!
Ответный отзыв