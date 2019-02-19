Здравствуйте, меня зовут Виктория. В ожидании поступления я хочу немного поработать)

Направления, в которых я сильна: написание и редактура текстов, озвучка, видеомонтаж, несложная работа с аудио.

Качества, важные для работы: отлично владею русским языком, английским - на уровне уверенного пользователя; имею опыт работы с редактурой текстов и созданием видео-роликов.

Личныекачества: ответственность, высокая скорость выполнения работы, тщательная проверка результатов, индивидуальный подход к каждому заданию.

Будурада, если Вы выберете меня, спасибо ❤️