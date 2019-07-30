Уникальная графика, рисую макеты, skype: stas-srp

Здравствуйте! Меня зовут Станислав, хотел бы с вами сотрудничать!

Занимаюсь UI/UX архитектурой. Опыт работы в сфере более 3-х лет . Я довольно молодой, но опытный специалист в данной сфере. Проект разрабатывается индивидуально для каждого клиента с фирменным стилем.

Основные сферы деятельности:

01. Интернет-магазин

02. Портал

03. Корпоративный сайт

04. Сайт-визитка

05. Landing page

Преимущества работы со мной:

01. Согласованные сроки не срываю

02. Не использую шаблоны

03. Всегда на связи

04. Продающий дизайн

05. Не ограничиваю количество правок

06. База верстальщиков

Схема сотрудничества:

01. Изучение сферы деятельности

02. Разработка подробного прототипа

03. Разработка макетов по данному прототипу

04. Достигаем нужного результата

Связь со мной:

https://vk.com/tr1ada34

Skype: stas-srp

Портфолио: https://www.weblancer.net/users/Tr1aDa_34rus/portfolio