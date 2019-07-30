Здравствуйте! Меня зовут Станислав, хотел бы с вами сотрудничать!
Занимаюсь UI/UX архитектурой. Опыт работы в сфере более 3-х лет . Я довольно молодой, но опытный специалист в данной сфере. Проект разрабатывается индивидуально для каждого клиента с фирменным стилем.
Основные сферы деятельности:
01. Интернет-магазин
02. Портал
03. Корпоративный сайт
04. Сайт-визитка
05. Landing page
Преимущества работы со мной:
01. Согласованные сроки не срываю
02. Не использую шаблоны
03. Всегда на связи
04. Продающий дизайн
05. Не ограничиваю количество правок
06. База верстальщиков
Схема сотрудничества:
01. Изучение сферы деятельности
02. Разработка подробного прототипа
03. Разработка макетов по данному прототипу
04. Достигаем нужного результата
Связь со мной:
Skype: stas-srp
Портфолио: https://www.weblancer.net/users/Tr1aDa_34rus/portfolio
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