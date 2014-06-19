Требуются удаленные оператору на дому. Принцип работы: исходящий обзвон физических лиц, проведение презентаций и оформление заявок на подключение. Продукт: услуги интернет - провайдеров (Интернет и ЦТВ) Требования: Четкая дикция, грамотная речь, компьютер с выходом ...
Константин Михайлов TradebyphoneTradebyphone
Требуются удаленные операторы Call центра на дому (Freelance). Удобный график и возможность работы в домашних условиях. Особенно актуально будет тем, кто имеет опыт работы в Call центрах.
Обязанности:
Продажи услуг Интернет - провайдеров по телефону, консультирование потенциальных клиентов и оформление заявок на подключение
Требования:
Грамотная речь и четкая дикция;
Наличие домашнего компьютера, постоянного подключения к Интернет, наличие гарнитуры;
Абсолютная тишина во время разговора;
Опыт в телефонных продажах приветствуется.
Условия:
Удаленная работа на дому, преимущественно, в вечернее время;
Занятость 20 - 24 часа в неделю;
Бесплатное обучение;
Возможность удобного совмещения с основной работой или учебой.
За дополнительной информацией обращаться в группу:http://vk.com/tradebyphone, в ЛС: http://vk.com/k_mikhaylov, или на почту: [email protected]
- $250Музыка и Звуки53 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуются удаленные оператору на дому. Принцип работы: исходящий обзвон физических лиц, проведение презентаций и оформление заявок на подключение. Продукт: услуги интернет - провайдеров (Интернет и ЦТВ) Требования: Четкая дикция, грамотная речь, компьютер с выходом в интернет, гарнитура ...Музыка и Звуки8 заявокЗакрыт10 лет назад