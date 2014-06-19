Tradebyphone

Константин Михайлов Tradebyphone

 
37 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Trade by phone

Требуются удаленные операторы Call центра на дому (Freelance). Удобный график и возможность работы в домашних условиях. Особенно актуально будет тем, кто имеет опыт работы в Call центрах.

Обязанности: 

Продажи услуг Интернет - провайдеров по телефону, консультирование потенциальных клиентов и оформление заявок на подключение

Требования:

Грамотная речь и четкая дикция;

Наличие домашнего компьютера, постоянного подключения к Интернет, наличие гарнитуры;

Абсолютная тишина во время разговора;

Опыт в телефонных продажах приветствуется.

Условия:

Удаленная работа на дому, преимущественно, в вечернее время;

Занятость 20 - 24 часа в неделю;

Бесплатное обучение;

Возможность удобного совмещения с основной работой или учебой.

За дополнительной информацией обращаться в группу:http://vk.com/tradebyphone, в ЛС: http://vk.com/k_mikhaylov, или на почту: [email protected]

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